Beşiktaş yanıyor! Yıldız isim İstanbul'a dönmedi, ayrılık kapıda! Derbi maçında olmayacak, Güneş sıkıntılı!
ensonhaber.com

Beşiktaş, verilen milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Kritik derbinin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, içeride yaşadığı sorunları geride bırakmak ve maçı kazanmak istiyor.

Milli aranın ardından Trabzonspor galibiyetiyle nefes almak isteyen siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi.

Yıldız ismin gelen bilgilere göre, Trabzonspor maçında yer almayacağı ve durumun Şenol Güneş'in canını sıktığı öğrenildi.

İstanbul'a dönemedi

beIN SPORTS'un haberine göre; Aboubakar ailevi problemleri nedeniyle Beşiktaş'tan izin alarak ülkesine gitti.

Yıldız golcünün cuma günü İstanbul'da olmasının planladığı aktarılırken, Aboubakar'ın Trabzonspor maçında forma giymesinin beklenmediği bildirildi.

Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar

Cenk Tosun'a görev verilecek

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a "Hazır ol' talimatı verdiği öğrenildi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'da oynanacak.