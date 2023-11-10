Beşiktaş, yardımcı antrenör Hari Vukas yönetiminde çalıştı Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş'ı, Başakşehir maçı için yardımcı antrenör Hari Vukas çalıştırdı.

DHA

Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yardımcı antrenör Hari Vukas'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maça ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş, kampa girecek

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla idmana başladı. Stretching ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)