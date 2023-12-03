Beşiktaş yeni başkanını seçiyor Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Kongre üyeleri 21 sandıkta oy kullandı.

ensonhaber.com

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Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, BJK Spor Kompleksi'nde yapılıyor.

Başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün yeni başkanı olmak için yarışıyor. 18.00'de sona eren seçim sonucunda oy sayımı yapılıyor.

1. Sandık sonucu

Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2. Sandık sonucu

Hasan Arat: 227

Serdal Adalı: 201

3. Sandık sonucu

Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4. Sandık sonucu

Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205

5. Sandık sonucu

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6. Sandık sonucu

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7. Sandık sonucu

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8. Sandık sonucu

Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225