Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

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Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, BJK Spor Kompleksi'nde yapılıyor.
Başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün yeni başkanı olmak için yarışıyor. 18.00'de sona eren seçim sonucunda oy sayımı yapılıyor.
1. Sandık sonucu
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2. Sandık sonucu
Hasan Arat: 227
Serdal Adalı: 201
3. Sandık sonucu
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4. Sandık sonucu
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5. Sandık sonucu
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6. Sandık sonucu
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7. Sandık sonucu
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8. Sandık sonucu
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
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