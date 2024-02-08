Beşiktaş, yeni forma sponsorunu duyurdu Beşiktaş, forma sponsorluk anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada Arçelik'le anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Beşiktaş, Arçelik ile forma sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon euro kazanacak.

Anlaşmanın 2024-25 sezonundan itibaren başlayacağı aktarıldı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada anlaşmanın 3 sezon için yapıldığı ifade edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması: