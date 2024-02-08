Beşiktaş, yeni forma sponsorunu duyurdu

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Beşiktaş, Arçelik ile forma sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlılar, bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon euro kazanacak.
Anlaşmanın 2024-25 sezonundan itibaren başlayacağı aktarıldı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada anlaşmanın 3 sezon için yapıldığı ifade edildi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.
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