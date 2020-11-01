Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 1 maç eksiğiyle 7 puan elde etti.

Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay