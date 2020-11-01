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- Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 01.11.2020 - 17:52
- Güncelleme : 01.11.2020 - 18:50
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 1 maç eksiğiyle 7 puan elde etti.
Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin Aboubakar
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay