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    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 17:52
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 18:50
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    Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

    Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 1 maç eksiğiyle 7 puan elde etti.

    Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin Aboubakar

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

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