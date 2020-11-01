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    Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 07:47
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 09:43
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    Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

    Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 1 maç eksiğiyle 7 puan elde etti.

    Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

    Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

    Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i:

    Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut.

    Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11 leri #1

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