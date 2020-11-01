Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 1 maç eksiğiyle 7 puan elde etti.

Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i:

Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut.