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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 01.11.2020 - 07:47
- Güncelleme : 01.11.2020 - 09:43
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 1 maç eksiğiyle 7 puan elde etti.
Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i:
Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut.