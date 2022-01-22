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    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’la berabere kaldı

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’la berabere kaldı

    Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 15:43
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    Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Maça baskılı başlayan Beşiktaş rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı. Malatyaspor da ürettiği pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

    Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’la berabere kaldı #1

    BEŞİKTAŞ 1 PUANA RAZI OLDU

    İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha yüksek tempoda devam etti. Maçın 61. dakikasında Beşiktaş, Teixeira ile golü buldu ve skroru 1-0'a getirdi.

    Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı oyuna giren Adem Büyük, 84. dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’la berabere kaldı #2

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’la berabere kaldı #3


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