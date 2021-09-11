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    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3 golle yendi

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3 golle yendi

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u enfes bir oyunla 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 21:54
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 21:58
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    Süper Lig'de 4. hafta maçında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor u 3 golle yendi #1

    BATSHUAYI ŞOV YAPTI

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikada Michy Batshuayi, 10. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.

    Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçının 7. dakikasında oldukça güzel bir asist yaparak taraftarların alkışını aldı. Michy Batshuayi ise siyah-beyazlı takımda ilk gollerini atarak, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor u 3 golle yendi #2

    BEŞİKTAŞ İLK DÖRT MAÇTA GOL YEMEDİ

    Bu sezon oynadığı ilk dört Süper Lig maçında da gol yemeyen Beşiktaş, lig tarihinde üçüncü kez bunu başardı.(1968/69, 1985/86, 2021/2022).

    Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

    Beşiktaş hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Daha sonra Antalyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor u 3 golle yendi #3

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor u 3 golle yendi #4

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor u 3 golle yendi #5

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