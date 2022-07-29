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Beşiktaş yeni sezonu konfetilerle açacak
Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, maçtan önce konfetiler eşliğinde törene çıkacak.
- 29.07.2022 - 15:14
Yeni sezona yaptığı nokta transferlerle gündeme gelen Beşiktaş, 30 Temmuz’da Sampdoria ile hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş, maçın öncesinde açılış töreni gerçekleştirecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımının 2022-2023 sezonu açılış töreni, saat 18.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek.
Tek tek anons edilecek
Teknik direktör Valerien Ismael ile futbolcular, tek tek anons edilerek konfetiler eşliğinde sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak.
Beşiktaş, törenin ardından saat 19.00’da İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşılaşacak.