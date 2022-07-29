Petrol
103.71
1.85%
Euro
18.239
-0.20%
Dolar
17.8931
-0.16%
Altın
1.012
-0.05%
Borsa
2579
0.00%
Bitcoin
422.562
2.44%
BTXN Coin
10.51
3.75%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Beşiktaş yeni sezonu konfetilerle açacak

    Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, maçtan önce konfetiler eşliğinde törene çıkacak.
    • 29.07.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş yeni sezonu konfetilerle açacak

    Yeni sezona yaptığı nokta transferlerle gündeme gelen Beşiktaş, 30 Temmuz’da Sampdoria ile hazırlık maçı oynayacak.

    Beşiktaş, maçın öncesinde açılış töreni gerçekleştirecek.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımının 2022-2023 sezonu açılış töreni, saat 18.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek.

    Tek tek anons edilecek

    Teknik direktör Valerien Ismael ile futbolcular, tek tek anons edilerek konfetiler eşliğinde sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak.

    Beşiktaş, törenin ardından saat 19.00’da İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşılaşacak.


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Galatasaray'da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor
    Transfer dosyası

    Galatasaray'da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor

    Sakarya'da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü
    Yaşam

    Sakarya'da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü

    Görüş Bildir