Yeni sezonda şampiyonluk iddiası olan Beşiktaş, çalışmalara başlamak için gün sayıyor. Peki, Beşiktaş yeni sezonu ne zaman açacak?

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde açacağı yeni sezon hazırlıkları için kamp programlarını ve maç takvimini belirledi.

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak isteyen ve şampiyonluk iddiasında olan Beşiktaş, çalışmalarını buna göre yapacak.

Bu kapsamda hızlanan ve transferleri peş peşe açıklamak isteyen Beşiktaş'ın taraftarları, yeni sezonu ne zaman açacağını öğrenmek istiyor.

Taraftarlar detaylara hakim olmak için, "Beşiktaş yeni sezonu ne zaman açacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Beşiktaş yeni sezonu ne zaman açacak? İşte yanıtı...

Beşiktaş yeni sezonu ne zaman açacak?

2021/22 sezonunu 59 puanla 6. sırada tamamalayan Beşiktaş, 2022/23 sezonu çalışmalarına erken başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon çalışmaları BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

Beşiktaş sezonu 27 Haziran Pazartesi günü Valerien Ismael yönetiminde yapacağı antrenmanla açacak.