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Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray’a 1 kez yenildi

Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray’a 1 kez yenildi Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray’ı, Süper Lig’de 8 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken, rakibine sadece 1 kez kaybetti.