Beşiktaş, yeni transferlerini UEFA listesine yetiştirecek Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu için, 21 Temmuz'da kadro listesini verecek. Siyah-beyazlılar resmi imza aşamasına getirdiği 3 transferi listeye yetiştirmeye çalışıyor.

Beşiktaş transferde hızını arttırdı. Siyah-beyazlılar yeni transferlerini UEFA listesine yetiştirmeye çalıştırıyor.

Süper Lig devi; Lyanco, Amartey ve Jean Onana'yla anlaşması sonrasında 3 ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Listeye yetiştirilecek

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu için kadroları vermek için son tarih ise 21 Temmuz Cuma günü ve Beşiktaş'ın bu transferleri listeye yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.

Konferans Ligi'nin gelecek turlarında takımlar kadroda değişiklik yapma hakkına sahip olacak.