Beşiktaş, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 yendi.
Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı.
Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Beşiktaş, 5 kez de galip geldi.
4 BERABERLİK 5 GALİBİYET
Bu süreçte Alanyaspor, Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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