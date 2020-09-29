Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'yı uyaracak

Beşiktaş yönetimi, Konyaspor maçında yenilen 4 golde de hata yapan Hırvat stoper Domagoj Vida'yla bir görüşme gerçekleştirecek.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, skandal defans hataları yüzünden rakibine 4-1 yenilmişti.

Alınan ağır mağlubiyetin en büyük sorumlularından biri olan Domagoj Vida'nın, görüşme odasına çağrıldığı öğrenildi.

UYARILACAK

3 milyon euro artı bonuslarla birlikte takımın en çok kazanan ismi olan 31 yaşındaki futbolcunun isteksiz tavırları, yönetimi kızdırmış durumda.

Siyah-beyazlı idarecilerin, takımdan ayrılmak istemeyen tecrübeli oyuncuyu performansı konusunda uyaracağı hatta gerekirse kadro dışı bile bırakacağı belirtildi.

Bilindiği gibi Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Lens ve Umut Nayir daha önce kadro dışı bırakılmıştı.