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    Beşiktaş yönetiminde 3 isimden ayrılık kararı

    Beşiktaş yönetiminde 3 isimden ayrılık kararı

    Siyah-beyazlılarda, Şenol Güneş'in takımının başına geçmesini istemeyen, Adnan Dalgakıran, Erdal Torunoğulları ve Berkan Gocay yeni dönemde görev almayacaklarını başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 11:08
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    Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken, Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gitmiyor.

    Son maçta da Galatasaray'a mağlup olan siyah-beyazlılarda, Önder Karaveli taraftarın eleştirilerine maruz kaldı.

    Şenol Güneş ismi de ciddi bir şekilde konuşulan Beşiktaş'ta yeni sezonda takımın başında deneyimli hocanın olacağı da konuşuluyor.

    Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki geleceği İZLE

    ŞENOL GÜNEŞ İSMİNİN CİDDİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİK

    Editörlerimiz de konuyla alakalı Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geleceğini hazırladığımız videoda belirtmişti.

    Siyah-beyazlılarda, konuyla alakalı dün yapılan yönetim kurulu toplantısında önemli bir gelişme yaşandı.

    Beşiktaş yönetiminde 3 isimden ayrılık kararı #1

    YÖNETİMDE AYRILIKLAR YAŞANIYOR

    Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Adnan Dalgakıran, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve sosyal tesislerden sorumlu yönetici Berkan Gocay, mayıs ayında yapılacak seçimde görev almayacaklarını başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti.

    Bu isimlerin, Şenol Güneş'i takımın başında istemediği biliniyordu.

    Beşiktaş yönetiminde bu isimlere yenilerinin katılabileceği ifade edildi.

    Beşiktaş yönetiminde 3 isimden ayrılık kararı #2


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