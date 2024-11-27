Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta yönetim kurulunda yaşanan ayrılıkların ardından başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Stadı'nda olağanüstü toplantı kararı aldı.

Yöneticilerin saat 13.00'ten itibaren stadyumda bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Siyah-beyazlılarda dün gece Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'in görevine son verilmişti.

Daha sonra Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek de istifasını sunmuştu.

Beşiktaş bu istifa kararlarının ardından Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'la da yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ ERKEN SEÇİME Mİ GİDİYOR?

Yaşanan ayrılıkların ardından siyah-beyazlı taraftarlar Mayıs 2025'te yapılacak seçimin daha erken olma ihtimalini düşünüyor.

Beşiktaş'ın tüzüğünde yer alan kurala göre, yönetim kurulunda toplantı için yeterli sayı sağlanamazsa yönetim kurulu düşmüş sayılır.

Bu durumda başkan ve yönetim kurulunun tekrar seçilmesi için olağanüstü seçimli genel kurul düzenlenir.