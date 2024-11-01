Beşiktaş yönetiminden takıma ziyaret!

DHA

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa ile yarın sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla bir araya geldi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkan Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Burak Aslan hazır bulundu.

TAKIMIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen yönetim kurulu üyeleri, daha sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’tan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Antrenmanın ardından bir araya geldikleri siyah-beyazlı futbolculara Kasımpaşa maçında başarılar dileyen yönetim, teknik heyete ve futbolculara tatlı ikram etti.