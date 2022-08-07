Beşiktaş’a ABD’li kanat Kondrad de la Fuente

Beşiktaş’a ABD’li kanat Kondrad de la Fuente

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma bir hücum oyuncusu daha katmak isteyen siyah-beyazlılar için yeni bir iddia ortaya çıktı.

Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Kayserispor’u 1-0’la geçen siyah-beyazlılar’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş, orta saha ve savunma hattı dışında hücuma bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Özellikle kanatta forma giyebilecek oyunculara yönelen Kartal için bir iddia da Fransız basınından geldi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Marsilya forması giyen Konrad de la Fuente ile ilgileniyor.

Transferde rakip Olympiakos

Haberde, Beşiktaş'ın, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Yunan devi Olympiakos'la yarıştığı belirtildi. Marsilya'nın, De la Fuente'nin transferi konusunda Olympiakos ve Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü vurgulandı.