Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi

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Barcelona forması giyen Ansu Fati, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Genç yıldız Fati'nin ayrılığı devre arası transfer döneminde de gündeme gelmişti.

O dönemde de ayrılığı düşünen Fati, teknik direktör Hansi Flick ile görüştükten sonra takımda kararı aldı.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Fati'nin geçen zamanda istediği süreyi bulamamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı ve yaz aylarında bu kez Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcunun önceliğinin oynamak olduğu ve kendisine inanan bir teknik direktörün geleceği için seçiminde önemli kriterler olduğu belirtildi.

Fati'ye birkaç kulübün ilgi gösterdiği ve şimdiden temasların başladığı kaydedildi. İspanyol basınında yer alan haberde, bu kulüplerin ismi ise verilmedi.

BEŞİKTAŞ İLGİLENMİŞTİ

Fati'nin adı, ocak ayındaki ara transfer döneminde de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer almış ancak 22 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da kalmayı tercih etmişti.

Barcelona'da bu sezon ocak ayından bu yana sahadan uzak kalan Fati, toplamda ise süre bulduğu 8 maçta skor katkısı yapamadı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.