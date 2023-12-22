Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber! Victor Ruiz'e tazminat ödenecek CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e faiziyle birlikte 2.3 milyon euroyu aşan tazminat ödemesine karar verdi.

ensonhaber.com

Sezon başından bu yana istikrarsız sonuçlara imza atan ve şimdiden 3 teknik direktör değişikliği yapan Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.

Süper Lig'de zirvenin 17 puan gerisinde kalan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ise grup aşamasında veda ederek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takım tazminat ödemesiyle karşı karşıya...

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında La Liga ekibi Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz'e 2.3 milyon euroyu aşan bir tazminat bedeli ödeyecek.

Tazminat ödenecek

Konuya dair Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir.

Beşiktaş formasıyla 1 sezon geçiren ve 26 resmi müsabakaya çıkan Victor Ruiz, bu maçlarda 1 asistle mücadele etti.