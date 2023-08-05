Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan iyi haber Geçtiğimiz sezon ligin son bölümünde sakatlık yaşayan milli oyuncu Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

Ligin son bölümünde oynanan Konyaspor maçında sol bacak üst adalesinden sakatlanan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

Milli futbolcunun, artık durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, yeşil sahalara geri dönmek için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 ay gibi bir süredir Siyah-Beyazlı formasından uzak kalan Cenk'in, izin sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bilgisine ulaşıldı.

Geçen sezon neler yaptı?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 18 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.