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Beşiktaş'a derbi öncesi Dele Alli ve Ghezzal'dan müjde

Beşiktaş'a derbi öncesi Dele Alli ve Ghezzal'dan müjde

Milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Dele Alli ve Rachid Ghezzal'ın iyileşmesi bekleniyor.