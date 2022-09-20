Petrol
92.22
0.24%
Euro
18.4033
0.40%
Dolar
18.299
0.03%
Altın
983.35
-0.08%
Borsa
32
0.00%
Bitcoin
358.671
4.51%
BTXN Coin
8.03
-1.35%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C
    Beşiktaş'a derbi öncesi Dele Alli ve Ghezzal'dan müjde

    Beşiktaş'a derbi öncesi Dele Alli ve Ghezzal'dan müjde

    Milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Dele Alli ve Rachid Ghezzal'ın iyileşmesi bekleniyor.
    • 20.09.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'a, Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjdeli haber birden geldi.

    beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Rachid Ghezzal'in çarşamba günü gerçekleştirilecek idmanda yer alması bekleniyor.

    Derbide tek eksik Atiba olabilir

    İki futbolcu da derbinin kadrosunda büyük ihtimalle yer alacak. Beşiktaş'ta, Alli ve Ghezzal'in derbide kadroya dahil edilmesi durumunda tek eksik Atiba Hutchinson olacak.

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş a derbi öncesi Dele Alli ve Ghezzal dan müjde #1

    Beşiktaş a derbi öncesi Dele Alli ve Ghezzal dan müjde #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    'Otoriterliğe özenmememiz gerekiyor'
    Politika

    'Otoriterliğe özenmememiz gerekiyor'

    Antalya'da eski eşinin iş yerini yakan kadın böyle görüntülendi
    Gündem

    Antalya'da eski eşinin iş yerini yakan kadın böyle görüntülendi

    Görüş Bildir