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- Beşiktaş'a derbi öncesi Dele Alli ve Ghezzal'dan müjde
Beşiktaş'a derbi öncesi Dele Alli ve Ghezzal'dan müjde
Milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Dele Alli ve Rachid Ghezzal'ın iyileşmesi bekleniyor.
- 20.09.2022 - 08:59
- Güncelleme : 20.09.2022 - 09:37
Beşiktaş'a, Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjdeli haber birden geldi.
beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Rachid Ghezzal'in çarşamba günü gerçekleştirilecek idmanda yer alması bekleniyor.
Derbide tek eksik Atiba olabilir
İki futbolcu da derbinin kadrosunda büyük ihtimalle yer alacak. Beşiktaş'ta, Alli ve Ghezzal'in derbide kadroya dahil edilmesi durumunda tek eksik Atiba Hutchinson olacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.