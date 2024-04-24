Beşiktaş'a derbi öncesi Semih Kılıçsoy müjdesi Hafta sonu Fenerbahçe deplasmanına gidecek Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Semih Kılıçsoy'un bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadeleden gol sesi çıkmazken 7 Mayıs'taki rövanşta final biletini alacak takım belli olacak.

Siyah-beyazlılar, rövanşta ev sahibi olacağı için nispeten avantajlı skoru aldı.

Ligde şampiyonluk umutları kesilmişken Kara Kartal'da tek hedef Türkiye Kupası. Ancak Beşiktaş'ın önünde çok kritik bir maç bulunuyor.

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Teknik ekibin de odağı kupadan evvel bu dev maça çevrildi.

Müjde geldi

Zorlu karşılaşma öncesinde teknik heyeti de sevindiren bir gelişme yaşandı. Adeta kâbus gibi geçen sezonun Beşiktaş adına en önemli kazanımlarından biri olan Semih Kılıçsoy, yaşadığı sakatlık sürecini geride bıraktı.

Başarılı oyuncunun, ufak da olsa Ankaragücü deplasmanında oynama ihtimali vardı. Ancak teknik direktör Serdar Topraktepe, genç yıldızını tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürmedi. Başkent'te kadroya alınmayan Semih, derbiye saklandı.

İdman eksiğini kapatacak olan 18 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de Serdar Topraktepe'nin en önemli kozlarından biri olmaya çalışacak.

29 maça çıktı

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş'ın formasını toplamda 29 kez sırtına geçirirken 11 gole imza attı ve takımına 2 de asistlik katkı sundu.