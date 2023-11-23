Beşiktaş'a Eric Bailly'den de kötü haber geldi

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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmek bilmiyor...

Jean Onana, Milot Rashica ve Yakup Arda'nın ardından Eric Bailly'den de kötü haber geldi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.