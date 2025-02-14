Beşiktaş'a Florian Neuhaus tepkisi

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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus'un transferi için Alman ekibine sunduğu teklif ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istedi.

Beşiktaş'ın, Neuhaus için yaptığı teklifte kiralama bedeli olmadığı ve Alman oyuncunun maaşının Borussia Mönchengladbach tarafından ödenmesi koşulunun olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın ayrıca satın alma opsiyonunun 4 milyon euronun altında olmasını ve bu opsiyonu istediği zaman kullanmak istediği kaydedildi.

"TEKLİF SAÇMA"

Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Beşiktaş'ın Neuhaus için yaptığı transfer teklifi için, "Kabul edilemez" ve "Saçma" yorumları yapıldı.

Borussia Mönchengladbach Genel Müdürü Roland Virkus ise yaptığı açıklamada, "Bu bizim için söz konusu bile olamazdı. Her zaman, önümüze gelen teklifleri değerlendireceğimizi söyledim ama hiçbir oyuncuyu satmayacağız." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A SORUN"

Beşiktaş'ın Neuhaus için neden böyle bir teklif yaptığı yönünde soru yöneltilen Virkus, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Beşiktaş'a sormanız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Borussia Mönchengladbach'ta bu sezon 9 maçta süre bulan 27 yaşındaki Neuhaus, 1 asist yaptı.