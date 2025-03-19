Beşiktaş'a geleceğin yıldızı diye geldi: Futbolu bırakıp Kocaeli'ye damat oldu

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Kulüplerimiz zaman zaman dünya futboluna potansiyelli oyuncular kazandırmak için genç yeteneklere yöneliyor.

Şimdilerde Keny Arroyo, Elan Ricardo ve Ernest Muçi gibi gençlere yatırım yapan Beşiktaş'ın 2015 yılında altyapıya aldığı Malili futbolcu Maharafa Tandina'nın ilginç hikayesi ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın 2015-16 sezonunda altyapıya dahil ettiği ve "geleceğin yıldızı" olarak tanıttığı Malili futbolcu Maharafa Tandina’nın kariyeri beklenen yönde ilerlemese de hayatı bambaşka bir yola girdi.

2015'TE BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK UMUTLARLA TRANSFER EDİLDİ

2015'te Beşiktaş U19'a transfer edilip profesyonel futbol kariyerine adım atan sol açık-forvet oyuncusu Maharafa, 2017'de Beşiktaş'tan ayrılarak Sloven ekibi Sampion Celje'ye transfer oldu.

Ardından Balkan ülkelerinde Mladost Kakanj (Bosna Hersek) ve Fc Shkupi'yi (Makedonya) gezen Maharafa, 2020'de futbola 2 yıl ara verdi.

ÇOK SAYIDA KULÜPTE OYNADI

2022'de yeniden yeşil sahalara dönme kararı alan Maharafa, Kosova temsilcisi KF Liria'da oynayıp Gürcistan ekibi FC Samtredia'ya transfer olduktan sonra 2024'ün başında kulüpsüz kaldı.

Ancak Maharafa, Beşiktaş'ta başlayan futbol kariyerinde hayatı için oldukça önemli bir adım attı...

EVLENDİ: KOCAELİ'YE DAMAT GİTTİ...

Türkiye'de Elif Başak ile tanışıp aşık olan Tandina, ülkeden ayrılsa da sevgilisinden ayrılmadı..

Maharafa, Elif Başak'a evlenme teklif etti ve kısa süre içerisinde nişanlandılar.

Çift, 2024'ün sonlarına doğru dünyaevine girdi.

27 yaşındaki Tandina, 2024 yılında futbolu da bıraktı.

Böylelikle Türkiye’de futbol oynamaya gelen Tandina, burada aşkı buldu ve Kocaeli'de bir kadınla hayatını birleştirmiş oldu.