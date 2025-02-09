Beşiktaş'a geliyor mu? Ansu Fati, geleceği hakkında kararını verdi

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Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Ansu Fati, geleceği adına kararını verdi.

Barcelona forması giyen Fati, sezonu Katalan ekibinde tamamlamak istiyor.

SEZON SONUNA KADAR BARCELONA'DA KALACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 22 yaşındaki futbolcu, ocak ayında olduğu gibi şu anda da Türkiye ve farklı ülkelerden gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünmüyor.

Fati'nin sezon sonuna kadar Barcelona'da kalacağı ve genç oyuncunun ondan sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği belirtildi.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de Fati için yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Ansu Fati, iyi çalışıyor. Ondan istediğimiz konularda kendisini geliştiriyor ve genel olarak her zaman daha iyiye gidiyor. Doğru yolda olduğunu düşünüyorum.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

10 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu sezon 8 maçta forma giydi.

Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden Fati, bu karşılaşmalarda 186 dakika süre buldu ve skor katkısı yapamadı.