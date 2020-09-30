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    Beşiktaş'a gol attıran top toplayıcıya forma hediye edildi

    Konyaspor'un Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maçta atılan ilk golde kornerin hızlı kullanılmasında başrol oynayan U19 futbolcusu Abdurrahman Uyanık'a forma hediye edildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 11:43
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    Beşiktaş'a gol attıran top toplayıcıya forma hediye edildi

    Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek farklı bir galibiyete ulaşan Konyaspor'un özellikle Shengelia ile bulduğu ilk gol çok konuşuldu.

    TOP TOPLAYICI MAÇA DAMGA VURDU

    Beşiktaş savunma oyuncusu Vida'nın orta sahadan kalecisine gönderdiği top kornere çıktı.

    Savunma yerini almaya çalışırken Konyasporlu Ömer Ali Şahiner hızlıca köşe bayrağına gitti. Bu arada top toplayıcı Abdurrahman Uyanık da dikkati ve sezgisiyle Ömer Ali Şahiner'i aynı hızla topla buluşturdu.

    Beşiktaş a gol attıran top toplayıcıya forma hediye edildi #1

    Ömer Ali'nin ceza sahasına havalandırdığı topu henüz pozisyon alamayan Beşiktaş savunmasının ortasında havalanan Levan Shengelia kafayla ağlara gönderdi.

    Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner ile Shengelia'nın hızına kenardan destek veren U19 oyuncusu topla toplayıcı Abdurrahman Uyanık maça damga vurdu.

    Beşiktaş a gol attıran top toplayıcıya forma hediye edildi #2

    FORMA HEDİYE EDİLDİ

    Konyaspor, genç futbolcu Abdurrahman Uyanık'a takımdaki futbolcuların imzaladığı bir forma hediye ederek teşekkür etti.

    Abdurrahman Uyanık yaptığı açıklamada, "Takımımız hücumdaydı. Topun kornere çıktığını ve Kaptanımız Ömer Ali abinin topu arayışını gördüm. Yerden hemen önüne yuvarladım. O da güzel bir orta kesti ve gol oldu." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş a gol attıran top toplayıcıya forma hediye edildi #3

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