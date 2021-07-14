Beşiktaş'a golcü adayı: Lucas Perez

Yönetimden tecrübeli bir santrfor isteyen Sergen Yalçın'a, Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının son önerisi Alaves'te oynayan Lucas Perez oldu.

Beşiktaş ’ta forvet arayışları sürerken bu defa gündeme Alaves forması giyen Lucas Perez geldi.

SAĞ KANAT VE İLERİ UÇTA FORMA GİYEBİLİYOR

Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticilerin, Alaves'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdıkları öğrenildi.

Hem sağ kanat hem de ileri uçta 9 numara olarak görev yapabilen Perez’in, Premier Lig tecrübesi de bulunuyor.

KARİYERİ İYİ

Daha önce Deportivo, Arsenal ve West Ham formaları da giyen deneyimli oyuncunun maliyetinin uygun olması Beşiktaş için bir artı olarak gösteriliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Perez’in Türkiye temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, futbolcunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığını, İstanbul’dan başka kulüplerin de Perez’e ilgisinin olduğunu belirtti.

ESKİ FORMUNDAN UZAK

Son yıllarda eski formundan uzak olan Lucas Perez, geçen sezon Alaves formasıyla 4 gol 4 asist kaydetmişti.