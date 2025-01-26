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Beşiktaş'a iki kötü haber! Al Musrati ve Rafa Silva cezalı duruma düştü

Beşiktaş'a iki kötü haber! Al Musrati ve Rafa Silva cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında sarı kart gören futbolcular Al Musrati ve Rafa Silva cezalı duruma düştü. İki isim de Sivasspor'la oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.