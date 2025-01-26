Beşiktaş'a iki kötü haber! Al Musrati ve Rafa Silva cezalı duruma düştü

Haber Merkezi
Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk takım Beşiktaş'a iki kötü haber geldi.
MUSRATI VE SILVA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ta Al Musrati, 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Musrati, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda Al Musrati'nin ardından Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
SİVASSPOR MAÇINDA YOKLAR
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak.
Al Musrati ve Rafa Silva, bu maçta formasından uzak kalacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış