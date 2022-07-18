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    Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

    Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

    Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar sezon Brezilyalı futbolcudan yoksun başlayacak.
    • 18.07.2022 - 19:48
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    Dizindeki sıvı birikimi nedeniyle bir süredir tedavi gören Josef de Souza, sakatlığını atlatamadı.

    Son olarak Portekiz'e giden ve Porto Kulübü doktoru Nelson Pulga ile de görüşen Brezilyalı oyuncunun ameliyat olmadan dizindeki sorunu atlatamayacağına karar verildi.

    Beşiktaş a Josef de Souza dan kötü haber #1

    3 ay yok

    Souza sahalardan 3 ay uzak kalacak. Brezilyalı oyuncu, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacak.

    Kısa süre içinde ameliyat olacak 33 yaşındaki oyuncunun tedavisi yaklaşık 10 haftadan fazla sürecek.

    Beşiktaş a Josef de Souza dan kötü haber #2


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