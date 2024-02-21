Beşiktaş'a kötü haber! Arthur Masuaku, son antrenmanda bulunmadı

Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maç ve ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Masuaku, idmanda yer almadı
Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç ise antrenmana katılmadı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
Masuaku 56 günün ardından 11’e dönmüştü
Beşiktaş’ta Arthur Masuaku, Konyaspor'la oynanan ve siyah-beyazlıların 2-0'lık galibiyetiyle tamamlanan maçta 56 günün ardından 11’de şans buldu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’yla, Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Masuaku, son olarak 25 Aralık 2023 tarihinde siyah-beyazlı takımın deplasmanda 2-1 galip geldiği Hatayspor müsabakasında sahada yer almıştı.
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