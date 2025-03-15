Beşiktaş'a kötü haber! Felix Uduokhai sakatlandı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında konuk takım Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

KENARA GELDİ

Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

RAKİP GALATASARAY

Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Emre Çalışkan
Editor