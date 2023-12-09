Beşiktaş'a iki kötü haber! Gedson Fernandes ve Umut Meraş sakatlandı Beşiktaş'ın futbolcuları Gedson Fernandes ve Umut Meraş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ilk yarısında sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.

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Süper Lig'in 15. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu.

Derbi mücadelesinde Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de konuk etti.

Bu mücadelede ise siyah-beyazlılar, ilk devreyi iki sakatlık ile kapattı.

Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan talihsiz sakatlıklar bu maçta da devam etti ve Gedson Ferndes'le Umut Meraş maça devam edemedi.

Önce Gedson sakatlandı

Derbinin 32. dakikasında bir pozisyon sırasında yerde kalan Gedson Fernandes, sonraki 5 dakika içinde kendini denedi.

İki kez sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar oyuna geri dönen Gedson, 3. kez kendini yere bıraktıktan sonra oyundan çıkmak istediğini iletti.

37. dakikada kenara gelen Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.

Umut Meraş da devam edemedi

39. dakikada Gedson'un sakatlanmasının ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Umut Meraş da oyuna devam edemedi.

Maça iki kez kendini yere bırakan Umut'un sakatlığının ardından sağlık ekipleri oyuna dahil oldu ve Umut'un oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti.

Umut Meraş oyundan çıkamadan derbide ilk yarı sona erdi ve ikinci yarının başında Umut'un yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.