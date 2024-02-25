Beşiktaş'a kötü haber! Gedson Fernandes, Galatasaray maçında cezalı Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, İstanbulspor'la oynanan Süper Lig maçının ilk yarısında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Orta saha oyuncusu, eski takımı Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında siyah-beyazlı takımı üzen bir gelişme yaşandı.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Mendy Mamadou'ya faul yaptı. Bu hareketin ardından hakem Atilla Karaoğlan, Gedson'a sarı kart gösterdi.

Cezalı duruma düştü

Böylelikle Süper Lig'de 4. sarı kartını gören Portekizli futbolcu, haftaya Galatasaray ile oynanacak derbi maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Bu maç 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Geçen sezon Galatasaray'a karşı etkili oynamıştı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de sarı-kırmızılı takımı 3-1 yendiği maçta eski takımına karşı sergilediği iyi oyunla akıllarda yer edinen Gedson, Beşiktaş kariyerinde 68 resmi maça çıktı.

17 milyon euro piyasa değerine sahip olan 25 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asistle mücadele etti.