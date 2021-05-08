Beşiktaş’a Mensah’tan kötü haber

Süper Lig’de bu akşam Galatasaray deplasmanına çıkacak Beşiktaş’ta Bernard Mensah maç kadrosundan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 40. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Maç kadrosuna alınmayan N’koudou ve Aboubakar’ın yanı sıra Bernard Mensah’ta Galatasaray deplasmanına götürülmeyecek.

BİR KÖTÜ HABER DE MENSAH’TAN

Şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan birine çıkacak Beşiktaş’ta, eksik futbolcular teknik heyeti düşündürüyor. Sakat oyuncular kervanına katılan son isim Kayserispor’dan sene başında kiralanan Bernard Mensah oldu.

Ganalı orta saha bu sene 13’ü ilk 11 olmak üzere toplamda 30 maça çıktı. Bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama ;

Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ödem tespit edilmiştir. Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.