Beşiktaş'a müjde! Milot Rashica, takıma geri döndü

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Sivasspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti.
Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
RASHICA, TAKIMLA ÇALIŞTI
Öte yandan siyah-beyazlılarda Sivasspor karşılaşması öncesi bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen ve 22 gündür formasından uzak kalan Milot Rashica, Sivasspor maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.
BEŞİKTAŞ, YARIN SİVAS'A GİDECEK
Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Sivas’a gidecek.
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