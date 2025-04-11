Beşiktaş'a müjdeli haber geldi: SPK'dan sermaye artırımına onay çıktı

Haber Merkezi

Beşiktaş, 2021 yılında girdiği Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için düğmeye basmıştı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP’a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu bildirmişti.

Başkan Serdal Adalı da mayıs sonuna kadar Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ifade etmişti.

SPK KABUL ETTİ

Siyah-beyazlıların sermaye arttırımı ile ilgili başvurusu SPK tarafından resmi olarak kabul edildi.

Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilmesi beklenen gelirle Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkacak.

Beşiktaş, 1.200.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini, halka arz yöntemiyle 4.800.000.000 TL yükselterek 6.000.000.000 TL'ye çıkaracak.

BEKLENTİ YAKLAŞIK 4,8 MİLYAR TL

Bültende Beşiktaş'ın onaylanan bedellisiyle ilgili ayrıca "Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli (100 adet/1 lot) pay için 2 TL fiyattan kullandırılacak olup, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 2 TL’den aşağı olmamak üzere, birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir" bilgisine yer verildi.

"ADALI, ÇIKACAĞIZ DEMİŞTİ"

Beşiktaş'ın sermaye artırımından beklentisi yaklaşık 4,8 milyar TL. Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak için ödenmesi gereken tutar ise yaklaşık 4,3 milyar TL.

Öte yandan Başkan Serdal Adalı, düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda Bankalar Birliği'nden çıkış müjdesini vermiş ve "Üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığımız farklı gelir projelerimiz de mevcut. Hedefimiz mayıs ayı itibariyle kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Mayısa kadar bu Bankalar Konsorsiyumundan çıkacağız. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullanmıştı.