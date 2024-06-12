Beşiktaş'a Omar Colley piyangosu! Teklifler var Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları devam ederken Omar Colley'e, Arap Yarımadası'ndan teklifler var.

ensonhaber.com

Beşiktaş, geçen sezon savunmada beklenen katkıyı veremeyen Omar Colley ile büyük ihtimalle vedalaşacak.

Colley'e Arap Yarımadası'ndan 3-4 milyon euro arasında teklifler olduğu ve yönetimin sözleşmesi 2025'te bitecek tecrübeli savunmacının bonservisinden kâr edeceği öğrenildi.

Süper Lig'de attığı kafa golleriyle dikkatleri üzerine çekti.

33 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Omar Colley, bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı sağladı.