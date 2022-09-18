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    Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç maça devam edemedi

    Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 47. dakikada İbrahim Yılmaz ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirdi. 22 yaşındaki savunma oyuncusu baş dönmesi nedeniyle oyuna devam edemedi.
    • 18.09.2022 - 09:10
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    Beşiktaş'a Tayyip Talha Sanuç maça devam edemedi

    Süper Lig 'in 7. haftasında Beşiktaş , deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, yaşadığı rahatsızlık sonrası oyuna devam edemedi.

    Neler yaşandı?

    Tayyip Talha Sanuç, mücadelenin 47. dakikasında İbrahim Yılmaz ile girdiği ikili mücadelenin ardından bir sakatlık geçirdi ve sağlık görevlileri sahaya dahil oldu.

    İlk müdahalenin ardından baş dönmesi sebebiyle genç savunma oyuncusu maça devam edemedi ve yerini Welinton'a bıraktı.

    Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Tayyip Talha Sanuç'un durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

    Beşiktaş a Tayyip Talha Sanuç maça devam edemedi #1


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