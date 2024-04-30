Beşiktaş'a yeni kanat: Aboubakary Koita Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanadını Aboubakary Koita ile güçlendirmek istiyor.

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sezon bitiminde birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlıların, Aboubakary Koita ismini gündeme aldığı bildirildi.

Belçika'da St. Truiden forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitiyor.

Siyah-beyazlılar, Moritanyalı futbolcu için nabız yoklarken, sezonun tamamlanması ve yeni hocanın açıklanmasının ardından hareketlilik bekleniyor.

47 gole etki

Asıl mevkii sol kanat olan 1.75 boyundaki oyuncu, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Kariyerinde 198 maça çıkan Koita, bu periyotta 35 gol, 12 de asist yaptı ve 47 gole etki etti.