Beşiktaş'da 12 kişinin korona testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübün'de yapılan rutin koronavirüs testleri sonucunda 7 futbolcu ve 5 teknik ekipte pozitif vakaya rastlandı.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline rutin koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

7 SPORCU 12 KİŞİ KORONA POZİTİF ÇIKTI

"Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde koronavirüs tespit edilmiştir." denildi.

TESİS DEZENFEKTE EDİLİYOR

Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.