Beşiktaş'ı kabustan uyandıracak hamle! Rıza Çalımbay'ın ilk icraatı

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, takımdaki kötü tabloyu değiştirmek için şimdiden harekete geçti.

Deneyimli teknik adam, milli maçlar nedeniyle verilecek arada takımı Antalya'ya kampa götürmeyi planlıyor.

Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında 12 Kasım'da Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, aradan sonra ise 26 Kasım'da Samsunspor deplasmanına gidecek.

Rıza Çalımbay'ın ilk sözleri

Çalımbay, Beşiktaş'ın kendisi için resmi açıklamayı yapmasının ardından şöyle konuşmuştu:

Mutluyuz tabii ki, şimdi elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İşimiz kolay değil, zorluk yaşayabiliriz ama ben inanıyorum. Başta taraftara güveniyorum, taraftara çok güveniyorum. Onların da desteği, futbol arkadaşların da desteğiyle çok güzel yere geleceğiz. Zaman diye bir şey konuşmadık. Ne kadar çalışabilirsek çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz.