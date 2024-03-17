Beşiktaş'ı yenen Antalyaspor'dan maç sonu paylaşımı Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maç sonrasında ise Akdeniz ekibi sosyal medya hesabından galibiyet pozu verdi.

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Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çaldı.

Karşılaşmada Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa kaydetti.

Beşiktaş'ın golü ise ikinci devrenin hemen başında 46. dakikada Ernst Muci'den geldi.

Ayrıca maçın uzatma dakikalarında Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Milot Rashica vuruş ihlali yapması sebebiyle attığı penaltı golü geçerlilik kazanmadı ve müsabaka 2-1 konuk ekibin galibiyeti ile noktalandı.

Antalyaspor, sevincini sosyal medyaya taşıdı

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise konuk takım Antalyaspor'un futbolcuları ve teknik heyeti büyük bir coşku yaşadı.

Üç puanın sevincini doyasıya yaşayan Akdeniz ekibi, mutluluğunu soyunma odasına da taşıdı. Müsabaka sonunda 3 puanı kutlayan Antalyaspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, takım halinde çekildiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Seversin" notunu paylaştı. Bu gönderideki kartal emojisi ise dikkatlerden kaçmadı.