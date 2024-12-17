Beşiktaş'ı yıkan genç kaleci Deniz Dönmezer konuştu: Yıllarca hayalini kurdum

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Adana Demirspor’un genç kalecisi Deniz Dönmezer, Beşiktaş karşısındaki performansıyla büyük beğeni topladı.

Henüz 16 yaşında olan genç file bekçisi, yaptığı 9 kritik kurtarışla adeta devleşti ve maçın en dikkat çeken ismi oldu.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HAYALİNİ KURUYORDUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Deniz Dönmezer, hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara teşekkür etti. Deniz, "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler. Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu maçtan sonra uyuyamam." dedi.

GÖZLER ÜZERİNDE

Adana Demirspor taraftarının yanı sıra spor camiasında da büyük takdir toplayan Deniz, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilmeye başlandı.