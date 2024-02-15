Beşiktaş'ın 100. yıl özel formalarına taraftardan büyük ilgi Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkanlığa seçilmesinin ardından satışa sunulan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel formalar büyük ilgi gördü.

AA

Beşiktaş Kulübünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladığı formalara siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.

Hasan Arat'ın 3 Aralık 2023 tarihinde başkanlık görevine gelmesinin ardından üretimine başlanan forma, 4 haftalık süreçte 50 bin satışa ulaştı.

İlk kez Hatayspor maçında giyilmişti

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba'nın isimlerinin yanı sıra Beşiktaş'ın üç farklı dönemde kullandığı üç arma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl logosunun yer aldığı formayı, Beşiktaşlı oyuncular, Hatayspor ile oynanan müsabakada giymişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)