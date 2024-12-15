Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belirlendi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.
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UDUOKHAI, GERİ DÖNDÜ
Bu kritik maç öncesinde ise Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Felix Uduokhai, bu maçın kadrosunda yer aldı.
3 İSİM SAKAT
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren; Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica ile kafilede yer almadı.
GEDSON CEZALI, ONANA ALINMADI
Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Gedson Fernandes ile birlikte Jean Onana da Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almıyor.
KAMP KADROSU
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