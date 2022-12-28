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    Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

    Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
    • 28.12.2022 - 20:13
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    Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

    Dünya Kupası arasının ardından ilk lig maçında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak 1 puanın sahibi olan Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor.

    Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

    Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Roman Saiss ile birlikte Francesco Montero ve Oğuzhan Akgün kadroda yer almadı.

    İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

    Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

    Beşiktaş ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu #1


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