Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş, Adana Demirspor mücadelesinin kamp kadrosunu açıklandı. Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler de statü gereği Adana Demirspor kadrosunda yer almadılar.

İHA Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'un konuğu olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler statü gereği kafileye dahil edilmedi. Beşiktaş'ın, Adana Demirspor mücadelesi kamp kadrosu şu şekilde: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)