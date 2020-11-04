Beşiktaş'ın Ahmet Bulut'a olan borcu 19 milyon euro

Beşiktaş'ın Ahmet Bulut'a olan borcu 19 milyon euro

Fikret Orman döneminde birçok kez Beşiktaş ile çalışan menajer Ahmet Bulut'un siyah-beyazlılardan 19 milyon euro civarında bir alacağı olduğu öğrenildi.

Mali açıdan zor günler geçiren ve her yönden kemerleri sıkma politikası gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi bir yandan da menajer borçlarıyla uğraşıyor.

BORÇ 19 MİLYON EURO

Göreve gelir gelmez maddi denetim raporu hazırlatan Ahmet Nur Çebi, menajer Ahmet Bulut'a 19 milyon euro borç olduğu gerçeğiyle karşılaştı.

Fikret Orman döneminde birçok futbolcunun transferinde önemli rol oynayan Ahmet Bulut'a yapılan bu astronomik borç ise yönetimi şoke etti.

Menajer Ahmet Bulut ise 2018 yılında yaptığı röportajda, “Beşiktaş’ın doğal olarak bana borcu var. Doğal olarak da ben paramı alacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan açıklamasının devamında "6-7 sene birikmiş param var. Beşiktaş’tan şu ana kadar 1 lira almadım." şeklinde konuşmuştu.

"UEFA'DAN GELEN 2 MİLYON EURO AHMET BULUT'A GİTTİ"

Ahmet Nur Çebi de Aralık 2019 tarihli röportajında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

“Fikret Orman, ‘Bizim Ahmet Bulut’tan nemalandığımız söylendi. Ahmet Bulut kulüpten alacağını alabilmiş değil ki biz ondan nemalanalım’ demişti. Peki gider ayak neden Bulut’a çekleri yazıp veriyorsunuz. O da bunları federasyonda hacize koyuyor? Neden UEFA’dan gelen 2 milyon euro Bulut’un cebine gidiyor”